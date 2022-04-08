В Красноярском крае на развитие спорта дополнительно выделили более 400 млн рублей

Депутаты Закобрания края утвердили корректировку краевого бюджета, сумма финансирования спорта на 2022 год увеличилась на 401,1 млн рублей.

Ежегодно на приобретение оборудования и инвентаря выделялось 30 млн рублей. В этом году клубы получат 100 млн руб., которые распределят между муниципальными образованиями. Об этом сообщается на сайте правительства Красноярского края.

На капремонт спортивных школ направят 75 млн руб., 35 млн руб. пойдут на текущий ремонт в Дивногорском колледже олимпийского резерва, Академии борьбы, школе по санным видам спорта и дворце спорта «Сокол».

25 млн руб. направят на приобретение нового транспорта и спецтехники. В Академию зимних видов спорта и Академию борьбы придут новые автобусы. Регбийный клуб «Енисей-СТМ» получит трактор для ухода за полем. СШОР по санным видам спорта — спецтехнику, которая поможет содержать желоб для катания в нормативном состоянии.

Ещё 11 млн руб. будет дополнительно выделено на развитие адаптивной физической культуры. На 92 миллиона рублей увеличат и статью «строительство спортивных объектов», средства покроют расходы, связанные с удорожанием строительных материалов и услуг. Это позволит вовремя ввести в эксплуатацию плавательный бассейн в Минусинске, физкультурно-спортивный комплекс с бассейном в Кодинске и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Боготоле.

Ещё 26 млн руб. дополнительно выделены для создания в регионе уличного мини-стадиона с футбольным полем, беговой дорожкой, трибунами, тренажёрами и бесплатным wi-fi. Первыми воспользоваться «умной» спортивной площадкой смогут жители Лесосибирска.

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