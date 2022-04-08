В нацпарке «Красноярские Столбы» появились первые клещи, сообщает в официальной группе парка во «ВКонтакте».

Кроме того, с 8 по 26 апреля в рекреационной зоне «Столбов», на участке тропы от Первого до Третьего Столбов, будут убирать сухие деревья, которые могут упасть в любой момент.

Также работы пройдут по обе стороны Лалетинской дороги от сервисного центра «Перевал» до научно-познавательного комплекса «Нарым». Туристов просят не посещать выше названные маршруты.

Фото: © РИА Новости / Денис Абрамов