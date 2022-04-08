В Красноярске мужчина украл телефоны на 850 тысяч рублей

С ноября 2020 года в МВД стали сообщать о кражах сотовых телефонов в общественном транспорте.

Как сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю, к совершению преступлений причастен ранее судимый за карманные кражи 39-летний мужчина. Его задержали при очередной попытке похитить в автобусе дорогостоящий телефон.

Было установлено, что обвиняемый приходил на остановки и обращал внимание на людей, которые, поговорив по телефону, убирали его в карман. Затем он заходил за ними в автобус, вытаскивал у них телефоны и выходил из транспорта, затем он их продавал. Житель Красноярска за год совершил 45 аналогичных преступлений. Сумма ущерба — более 850 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Уголовное дело с обвинительным заключением направлены в суд.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков