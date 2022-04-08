8 апреля
Красноярск
погода -1 °C
76.25
 
€ 83.29
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске детсад для детей с нарушением слуха не был оснащён необходимым оборудованием

Главная Общество
Красноярск
09:05 8 Апреля 2022
общество, красноярск, детсад, оборудование
версия для печати Ico_print

Благодаря судебным приставам руководство детского садика для детей с нарушением слуха установило необходимое оборудование. Об этом сообщается на сайте ГУФССП России по Красноярскому краю.

Суд вынес решение об оснащении дошкольного учреждения тактильными схемами движения. А также визуальными средствами информации и сигнализации, средствами связи, доступными для инклюзивных детей.

Судебный пристав вручил руководству требование исполнить решение суда в установленный срок и предупредил об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ.

Теперь в детском саду установлено всё необходимое.

Фото: © РИА Новости / Владимир Корнев

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярская железная дорога обеспечивает бесперебойную доставку социально значимых грузов в Красноярский край

Красноярская железная дорога обеспечивает бесперебойную доставку социально значимых грузов в Красноярский край

8 Апреля 2022 г.
В марте доставлено 25 тысяч тонн
Новости Красноярска: В Норильске начали транспортировку самого крупногабаритного оборудования для «Серной программы»

В Норильске начали транспортировку самого крупногабаритного оборудования для «Серной программы»

8 Апреля 2022 г.
После 2025 года выбросы диоксида серы сократятся на 90 %
Новости Красноярска: В Красноярске упал уровень воды в Енисее

В Красноярске упал уровень воды в Енисее

8 Апреля 2022 г.
Sibnovosti.ru выясняли, отчего обмелела река
Новости Красноярска: В Красноярском крае на развитие спорта дополнительно выделили более 400 млн рублей

В Красноярском крае на развитие спорта дополнительно выделили более 400 млн рублей

8 Апреля 2022 г.
На капремонт спортивных школ направят 75 млн руб.
Новости Красноярска: В нацпарке «Красноярские Столбы» появились первые клещи

В нацпарке «Красноярские Столбы» появились первые клещи

8 Апреля 2022 г.
Кроме того, в парке началась уборка сухих деревьев
Новости Красноярска: В Красноярске мужчина украл телефоны на 850 тысяч рублей

В Красноярске мужчина украл телефоны на 850 тысяч рублей

8 Апреля 2022 г.
За год он совершил 45 аналогичных преступлений
Новости компаний
08/04
Рукопожатие через расстояние. Университет Решетнёва установил контакт с Луганским госуниверситетом им. В. Даля
04/04
Университет Решетнёва приглашает на День открытых дверей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Военком Красноярского края не назвал количество погибших на Украине красноярцев

Военком Красноярского края не назвал количество погибших на Украине красноярцев

5 Апреля 2022 г.
По данным Минобороны РФ на 25 марта, в ходе спецоперации погиб 1 351
Новости Красноярска: На Алтае мужчина отрубил пальцы бывшей жене

На Алтае мужчина отрубил пальцы бывшей жене

7 Апреля 2022 г.
Также он разместил в интернете её интимные фото
Новости Красноярска: В Красноярске установили «плавающие люки»

В Красноярске установили «плавающие люки»

4 Апреля 2022 г.
Новые люки упираются на конструкцию дороги
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru