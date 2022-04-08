В Красноярске детсад для детей с нарушением слуха не был оснащён необходимым оборудованием

Благодаря судебным приставам руководство детского садика для детей с нарушением слуха установило необходимое оборудование. Об этом сообщается на сайте ГУФССП России по Красноярскому краю.

Суд вынес решение об оснащении дошкольного учреждения тактильными схемами движения. А также визуальными средствами информации и сигнализации, средствами связи, доступными для инклюзивных детей.

Судебный пристав вручил руководству требование исполнить решение суда в установленный срок и предупредил об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ.

Теперь в детском саду установлено всё необходимое.

Фото: © РИА Новости / Владимир Корнев