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С 11 апреля музыкальный сервис Spotify перестанет работать в России

Главная Общество
Красноярск
19:15 7 Апреля 2022
красноярск, санкции
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С 11 апреля американский музыкальный сервис Spotify приостановит свою работу в России. Заявление об этом появилось на сайте сервиса.

Представители компании сообщили, что российским пользователям за пределами страны дадут возможность сменить регион. У подписчиков с Premium-подпиской такая возможность появится после 11 апреля.

Сервис появился на территории России два года назад. По словам сотрудников, ещё не ясно, вернётся ли Spotify. Если ситуация изменится, то всех пользователей обязательно уведомят об этом.

Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

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