Один из будущих красноярских скверов могут назвать в честь Жириновского

Будущий сквер на пересечении улиц 9 Мая и Водопьянова могут назвать в честь Владимира Жириновского. Работы по благоустройству начнутся уже в этом году.

С таким предложением выступил депутат ЛДПР Роман Крастелев. По его словам депутаты горсовета поддержали эту инициативу, окончательное решение примет комиссия по вопросами наименования и переименовании внутригородских объектов.

Напомним, что Владимира Жириновского не стало 6 апреля. Политик попал в реанимацию 2 февраля. Его госпитализировали с двусторонней пневмонией, развившейся на фоне коронавируса. Поражение лёгких составляло 75 %. Его подключали к аппарату ИВЛ, но позже его состояние улучшилось. Во время заседания Госдумы депутаты почтили память Жириновского минутой молчания.

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