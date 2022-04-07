Жители красноярского Академгородка собрали 10 мешков с мусором возле уникального родника.

Памятник природы расположен в районе улицы Академика Киренского. Свой статус место получило в 1984 году, с тех пор там запрещена хозяйственная деятельность. Уборку занимались волонтёры и воспитанники краевого экологического отряда «Экодозор» совместно со специалистами краевой дирекции по особо охраняемым природным территориям.

В основном весь мусор был представлен пластиковыми и стеклянными бутылками, пакетами и прочим бытовым мусором. Было даже две автомобильные покрышки.

«Пластиковые пакеты и бутылки разлагаются 200 лет, но, например, стекло представляет большую опасность в сравнении с пластиком. Кроме того, стекло также служит одной из причин лесных пожаров, являясь импровизированной линзой на пути солнечных лучей к сухой лесной подстилке», – рассказывает специалист отдела экологического просвещения и рекреации Анастасия Смирнова.

В министерстве экологии отметили, что замусоривание — одна из острых проблем этой территории. Отходы наносят непоправимый вред роднику.

Фото: © Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края