В Томске разработали устойчивый к вирусам картофель

В Томском государственном университете (ТГУ) разработали технологию выращивания картофеля, устойчивого к заражению вирусами. Корнеплод невосприимчив к вредителям, обильнее плодоносит и лучше хранится. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Сотрудники вуза берут незаражённые клетки, из которых развивается картофель. А затем выращивают его в пробирках в специальных средах, переносят в гидропонные установки. Там он продолжает расти в питательных растворах без использования почвы. Размер мини-клубней сопоставим с пятирублевой монетой, потом клубни высаживают в открытый грунт, где они вырастают до размеров семенного картофеля. Его можно использовать при посадках.

Таким образом можно получить устойчивый к вирусам картофель разных сортов.

Фото: © РИА Новости / Варвара Гертье