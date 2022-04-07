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В Омске от укуса клеща пострадал 11-летний ребёнок

Главная Общество
Красноярск
16:51 7 Апреля 2022
общество, происшествия, омск, ребенок, клещи
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В Омской области зарегистрирован первый укус клеща, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. 5 апреля клещ присосался к 11-летнему ребёнку на придомовой территории в Кировском округе.

Жителям области напомнили, что регион — эндемичный район по клещевому энцефалиту, особенно клещи активны на севере.

В случае присасывания клеща нужно обращаться за медицинской помощью. Ведь своевременное лечение поможет предотвратить развитие инфекций (клещевой энцефалит, боррелиоз).

При выезде на природу необходимо носить закрытую одежду, головные уборы. Также важно использовать антиклещевые репелленты, производить ежечасный осмотр друг друга или самоосмотр.

Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо

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