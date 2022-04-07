В Красноярске заработали пункты приема клещей

В Красноярске заработали пункты приёма клещей.
Насекомые являются переносчиками энцефалита и боррелиоза – заболеваниями, которые могут убить человека. Чтобы понять, есть ли опасность для здоровья, необходимо после удаления клеща, сдать его в лабораторию для исследования.
Принимают насекомых в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» по адресам:
- Сопочная, 38
- Ленина, 168,
- 26 Бакинских комиссаров, 29
- Академика Киренского, 71.
Стоимость анализа стоит от 500 до 2000 тысяч рублей.
Насекомое необходимо поместить в контейнер на ватный диск, смоченный водой, а затем привести ёмкость с клещом по удобному адресу. Если приехать в тот же день не получается — поместите контейнер с насекомым в дверцу холодильника или прохладное место.
Фото: © РИА Новости / Денис Абрамов