В Красноярске заработали пункты приема клещей

В Красноярске заработали пункты приёма клещей.

Насекомые являются переносчиками энцефалита и боррелиоза – заболеваниями, которые могут убить человека. Чтобы понять, есть ли опасность для здоровья, необходимо после удаления клеща, сдать его в лабораторию для исследования.

Принимают насекомых в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» по адресам:

Сопочная, 38

Ленина, 168,

26 Бакинских комиссаров, 29

Академика Киренского, 71.

Стоимость анализа стоит от 500 до 2000 тысяч рублей.

Насекомое необходимо поместить в контейнер на ватный диск, смоченный водой, а затем привести ёмкость с клещом по удобному адресу. Если приехать в тот же день не получается — поместите контейнер с насекомым в дверцу холодильника или прохладное место.

Фото: © РИА Новости / Денис Абрамов