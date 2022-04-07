В Красноярске фонтаны подготавливают к новому сезону

Рабочие бригады снимают с фонтанов элементы иллюминации и защитные приспособления, обеспечивающие сохранность водных сооружений зимой, затем можно будет приступить к проверке чаш, механизмов и оборудования. Данной информацией поделились на сайте администрации города Красноярска.

Последний этап — проверка и пробный запуск в тестовом режиме. В этом году обслуживанием 29 основных красноярских фонтанов занимаются специалисты МП «Управление зелёного строительства».

Также в городе существуют фонтаны, которые обслуживают частные организации, предприятия и УК. По традиции все фонтаны открывают сезон работы одновременно, официальная дата запуска — канун Дня Победы.

Работать в этом сезоне не будет только фонтан «Реки Сибири» на Театральной площади, так как ему требуется капитальный ремонт. В этом году выберут подрядную организацию для проведения обследования и создания проектно-сметной документации, на это в бюджете предусмотрено 3,5 миллиона рублей. Ремонт сооружения пройдёт в 2023 году.