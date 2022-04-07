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На Алтае мужчина отрубил пальцы бывшей жене

Главная Общество
Красноярск
15:50 7 Апреля 2022
вред, алтай, происшествия, общество, здоровье
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В Егорьевском районе осудили 55-летнего мужчину, он признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и нарушении неприкосновенности частной жизни, сообщает «КП-Барнаул».

Он более 15 лет проживал с женой, они воспитывали двоих несовершеннолетних детей. В 2018 году женщина решила развестись. Жить отдельно она стала с 2020 года.

В октябре 2020 года женщина находилась на дне рождении знакомой. Она попросила бывшего мужа довезти её до дома и пригласила в гости. Женщина уснула, а бывший супруг из-за ревности отрубил ей топором пальцы левой руки.

Кроме этого, он из мести разместил в интернете её интимные фото. Вину злоумышленник не признал.

Судом ему назначено 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Фото: © Sputnik / Табылды Кадырбеков

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