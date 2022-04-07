В Красноярске женщина зарезала своего сожителя

2 апреля в частном доме по ул. Куйбышева обнаружили тело 58-летнего мужчины с признаками насильственной смерти, сообщается на сайте ГСУ СК России по Красноярскому краю.

В отношении 52-летней сожительницы погибшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

С 1 на 2 апреля сожители употребляли дома спиртное. Из-за взаимных претензий по поводу употребления алкоголя между ними возник конфликт. Тогда женщина, держа в руке нож, нанесла сожителю один удар в область передней поверхности грудной клетки. Мужчина скончался на месте.

Подозреваемую заключили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: krk.sledcom.ru