В Красноярском крае с 1 мая начнут принимать заявки на новую выплату семьям с низким доходом

С 1 мая в Красноярском крае через портал Госуслуг, МФЦ и отделения Пенсионного фонда можно подать заявление на новую меру соцподдержки для своей семьи. Отметим, что поддерживать будут семьи с низким доходом, у которых есть дети от 8 до 17 лет.

Суммы будут назначать тем, чей средний доход на одного человека не превышает размер прожиточного минимума в регионе проживания. Отметим, что при расчете будет учитываться имущество семьи. Размер новой выплаты может составить 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе. Процент будет регулироваться благодаря доходу семьи. Например, базовый размер выплаты – 50% для третьей группы районов в крае, к которым относится краевая столица, составит 6 928,5 руб., 75 % - это 10 392,75 руб., а 100% - это 13 857 руб.

«Выплата будет финансироваться из федерального и краевого бюджетов. На эти цели из казны будет направлено порядка 4,2 млрд руб. Оператором платежа будет Пенсионный фонд. Мы ожидаем, что эта выплата будет назначена родителям более 117 тысяч детей. Новая выплата – это часть целостной системы поддержки семей с детьми, реализуемой в рамках национального проекта «Демография»», - сообщила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

Кстати, при подаче заявления с мая по октябрь выплату будут выдавать с 1 апреля.