В Красноярском крае с 1 мая начнется прием заявлений на новую выплату семьям с низким доходом

С 1 мая в Красноярском крае через портал Госуслуг, МФЦ и отделения Пенсионного фонда начнут прием заявлений на новую меру соцподдержки семьям с низким доходом, у которых есть дети от 8 до 17 лет.

Суммы будут назначаться семьям, чей средний доход на одного человека не превышает размер прожиточного минимума, в его регионе проживания. Отметим, ч то при расчете будет учитываться имущество семьи. В зависимости от дохода размер новой выплаты может составить 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе. Например, базовый размер выплаты – 50% для третьей группы районов края, к которым относится краевая столица, составит 6 928,5 руб., 75 % - это 10 392,75 руб., а 100% - это 13 857 руб.

«Выплата будет финансироваться из федерального и краевого бюджетов. На эти цели из региональной казны будет направлено порядка 4,2 млрд руб. Оператором платежа станет Пенсионный фонд. Мы ожидаем, что эта выплата будет назначена родителям более 117 тысяч детей. Новая выплата – это часть целостной системы поддержки семей с детьми, реализуемой в рамках национального проекта «Демография»», - сообщила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

Кстати, при подаче заявления с мая по октябрь выплату будут выдавать с 1 апреля.