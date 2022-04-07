Красноярцы могут получить около 2 миллионов рублей на реализацию своих проектов

Главное управление молодежной политики и туризма Красноярска открывает прием заявок на конкурс соцпроектов в сфере молодежной политики

Заявки будут приниматься по направлению «Поддержка локальных экспериментальных площадок». В проектной деятельности могут принять участие социально ориентированные НКО, которые зарегистрированы в качестве юрлиц.

Представленные проекты должны развивать городскую инфраструктуру, наполнять уличные пространства интересными событиями, а ещё формировать экологичное мышление у горожан.

«Локальные экспериментальные площадки – это идеи горожан, которые могут наполнить событиями открытые пространства. Это могут быть мастер-классы, игры, концерты, лектории, социально полезные акции и мероприятия. Главная цель конкурса – дать возможность жителям создавать мероприятия и пространства, которые будут интересны именно им», – рассказала Арина Матвеева, руководитель главного управления молодежной политики и туризма администрации города Красноярска.

Конкурс проводится по двум номинациям:

«Лучшая программа по развитию общественного пространства города» – максимальная сумма поддержки до 500 тысяч рублей.

«Лучший экологический проект» – максимальная сумма поддержки до 2 миллионов рублей.

Заполнить заявку для участия в конкурсе можно на портале мэрии в разделе «Конкурсы и гранты» до 4 мая.