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Красноярцы могут получить около 2 миллионов рублей на реализацию своих проектов

Главная Общество
Красноярск
20:10 7 Апреля 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, молодежь, конкурсы
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Главное управление молодежной политики и туризма Красноярска открывает прием заявок на конкурс соцпроектов в сфере молодежной политики 

Заявки будут приниматься по направлению «Поддержка локальных экспериментальных площадок». В проектной деятельности могут принять участие социально ориентированные НКО, которые зарегистрированы в качестве юрлиц.

Представленные проекты должны развивать городскую инфраструктуру, наполнять уличные пространства интересными событиями, а ещё формировать экологичное мышление у горожан. 

«Локальные экспериментальные площадки – это идеи горожан, которые могут наполнить событиями открытые пространства. Это могут быть мастер-классы, игры, концерты, лектории, социально полезные акции и мероприятия. Главная цель конкурса – дать возможность жителям создавать мероприятия и пространства, которые будут интересны именно им», – рассказала Арина Матвеева, руководитель главного управления молодежной политики и туризма администрации города Красноярска.

Конкурс проводится по двум номинациям:
«Лучшая программа по развитию общественного пространства города» – максимальная сумма поддержки до 500 тысяч рублей.
«Лучший экологический проект» – максимальная сумма поддержки до 2 миллионов рублей.

Заполнить заявку для участия в конкурсе можно на портале мэрии в разделе «Конкурсы и гранты» до 4 мая.

Общество / НОВОСТИ
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