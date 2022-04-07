Красноярцы могут получить 2 миллиона рублей на реализацию проекта

Главное управление молодежной политики Красноярска открывает прием заявок на конкурс соцпроектов. Заявки будут приниматься по темам «Поддержка локальных экспериментальных площадок». Проект могут подать социально ориентированные НКО, которые зарегистрированы в качестве юрлиц.

Представленные проекты должны развивать городское пространство, наполнять улицы интересными событиями, а ещё формировать мышление горожан на сохранение благополучной экологической ситуации.

«Локальные экспериментальные площадки – это идеи горожан, которые могут наполнить событиями открытые пространства. Это могут быть любые мастер-классы, игры, концерты, лекции, социально полезные акции и события. Главная цель конкурса – дать возможность жителям города создавать мероприятия и пространства, которые будут интересны им самим», – рассказала руководитель главного управления молодежной политики Красноярска Арина Матвеева.

Конкурс проводится по двум направлениям:

«Лучшая программа по развитию общественного пространства города» – максимальная сумма поддержки до 500 тысяч рублей.

«Лучший экологический проект» – максимальная сумма поддержки до 2 миллионов рублей.

Заполнить заявку для участия в конкурсе можно на портале мэрии в разделе «Конкурсы и гранты» до 4 мая.

Фото: admkrsk.ru