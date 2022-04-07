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Красноярцы могут получить 2 миллиона рублей на реализацию проекта

Главная Общество
Красноярск
20:10 7 Апреля 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, молодежь, конкурсы
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Главное управление молодежной политики Красноярска открывает прием заявок на конкурс соцпроектов. Заявки будут приниматься по темам «Поддержка локальных экспериментальных площадок». Проект могут подать социально ориентированные НКО, которые зарегистрированы в качестве юрлиц.

Представленные проекты должны развивать городское пространство, наполнять улицы интересными событиями, а ещё формировать мышление горожан на сохранение благополучной экологической ситуации. 

«Локальные экспериментальные площадки – это идеи горожан, которые могут наполнить событиями открытые пространства. Это могут быть любые мастер-классы, игры, концерты, лекции, социально полезные акции и события. Главная цель конкурса – дать возможность жителям города создавать мероприятия и пространства, которые будут интересны им самим», – рассказала руководитель главного управления молодежной политики Красноярска Арина Матвеева.

Конкурс проводится по двум направлениям:
«Лучшая программа по развитию общественного пространства города» – максимальная сумма поддержки до 500 тысяч рублей.
«Лучший экологический проект» – максимальная сумма поддержки до 2 миллионов рублей.

Заполнить заявку для участия в конкурсе можно на портале мэрии в разделе «Конкурсы и гранты» до 4 мая.

Фото: admkrsk.ru

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