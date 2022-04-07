В Красноярске готовится к открытию детский сад на улице 8 Марта

В Красноярске в скором времени откроют дошкольное учреждение на улице 8 Марта. В детсаду будет 11 групп и ясельные тоже. Учреждение рассчитано на 270 детей.



Как пишет у себя в Telegram-канале мэр Красноярска Сергей Ерёмин, на данный момент идет комплектация ребятишек и набор персонала.





«Стоит серьёзная задача навести порядок за пределами территории учреждения. Для этих целей предусматриваем средства в ближайшей корректировке бюджета. На очереди – детсад в Академгородке и в жилом районе «Медицинский городок», что возле Кардиоцентра», — рассказал глава города.

Напомним, за последние 4,5 года в Красноярске появилось 19 новых дошкольных учреждений.

Фото: t.me/eremin_krsk