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В Красноярске готовится к открытию детский сад на улице 8 Марта

Главная Общество
Красноярск
19:05 7 Апреля 2022
общество, красноярск, дети, образование
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В Красноярске готовится к открытию детский сад на улице 8 Марта

В Красноярске в скором времени откроют дошкольное учреждение на улице 8 Марта. В детсаду будет 11 групп и ясельные тоже. Учреждение рассчитано на 270 детей.
 
Как пишет у себя в Telegram-канале мэр Красноярска Сергей Ерёмин, на данный момент идет комплектация ребятишек и набор персонала.


 
«Стоит серьёзная задача навести порядок за пределами территории учреждения. Для этих целей предусматриваем средства в ближайшей  корректировке бюджета. На очереди – детсад в Академгородке и в жилом районе «Медицинский городок», что возле Кардиоцентра», — рассказал глава города. 

В Красноярске готовится к открытию детский сад на улице 8 Марта

Напомним, за последние 4,5 года в Красноярске появилось 19 новых дошкольных учреждений.

Фото: t.me/eremin_krsk

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