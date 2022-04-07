Два автовора из Красноярска проведут в колонии строгого режима по 3,5 года каждый. Такое решение вынес Свердловский районный суд города.

Как рассказали в ГУ МВД региона, преступники с помощью «грабера» считывали сигнал противоугонного устройства. Один из злоумышленников шёл за хозяином авто, а второй вскрывал авто и забирал из нее деньги и ценные вещи. За всё время мужчины совершили 7 подобных преступлений в разных районах города. Ущерб от их действий составил 140 тысяч рублей.

Похищенное имущество, вернули законным владельцам.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович