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«Роев ручей» просит помочь красноярцев выбрать имя пингвинёнку

Главная Общество
Красноярск
14:40 7 Апреля 2022
красноярск, зоопарк, животные, общество, имя
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В июле из московского зоопарка в «Роев ручей» прибыли 8 пингвинов Гумбольдта. Сейчас стая пингвинов Гумбольдта насчитывает 10 птиц: 4 самки и 6 самцов, написали в официальной группе социальной сети «ВКонтакте» «Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей».

Осенью пингвины стали образовывать пары и занимать домики. 17 декабря у пары пингвинов, самца Лоло и самочки Мими вылупился пингвинёнок. Это первый птенец пингвинов Гумбольдта, который родился в «Роевом ручье».

Сейчас малышу больше 3 месяцев. Он вырос и выглядит как взрослый пингвин, научился плавать. Отличить его можно только по серому (как у всех птенцов пингвинов) окрасу и по громкому крику, когда он просит еду у мамы с папой. Самец это или самка, в «Роевом Ручье» ещё не знают, но решили дать пингвинёнку имя.

«Роев ручей» просит помочь красноярцев выбрать имя пингвинёнку

Красноярцев просят придумать для малыша имя, оно должно включать в себя одну букву от имени отца, и одну букву от имени матери.

Варианты имени можете писать в комментариях под постом.

Фото: vk.com/roevzoo

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