Полицейские задержали стрелка из Назарово

Оперативники задержали жителя Назарово Михаила Авдонина, который ранее был объявлен в розыск.

В конце марта в ночное время он в одном из развлекательных заведений, в присутствии других посетителей, выстрелил в потолок из травматического пистолета, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Ранее судимый местный житель 1989 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. Данный поступок он совершил из-за конфликта с другими посетителями.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Также было установлено, что злоумышленник нанёс телесные повреждения девушке 1994 года рождения.

Кроме этого, у сотрудников полиции есть все основания полагать, что мужчина причастен к повреждению оружием камеры видеонаблюдения и входной двери одного из назаровских заведений.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков