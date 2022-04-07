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Александр Усс инициировал запуск новых программ

Главная Общество
Красноярск
14:10 7 Апреля 2022
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Корректировка бюджета Красноярского края составит свыше 37 млрд рублей, об этом во время отчёта перед депутатами Закобрания края сообщил губернатор Александр Усс. По его словам, корректировка сопоставима по объёму с годовым бюджетом некоторых регионов.

— Деньги должны работать здесь и сейчас, поэтому я дал поручение правительству подготовить бюджетную корректировку. Чтобы за счёт дополнительных объёмов сохранить рабочие места, поддержать коллективы и жизненный уровень жителей, — отметил Александр Усс.

По губернаторской программе «Новый автобус» в разные территории Красноярского края закупят общественный транспорт. Первые 112 автобусов разъехались в 22 территории, в планах — заменить весь автобусный парк старше 10 лет.

Благодаря программе «Забота и защита» отремонтируют и оснастят учреждения социальной сферы, на эти цели выделят 7 млрд рублей. Закупят машины скорой помощи и социальные такси.

Программа «Чистый край» позволит закупить новую уборочную и коммунальную технику.

Всего в рамках реализации губернаторских инициатив регион приобретёт 600 единиц разного вида транспорта.

По губернаторской программе «Новый дом» возведут 11 новых многоквартирных домов в районах для работников бюджетной сферы.

Для бизнеса будут предусмотрены льготные микрокредиты.

Также будут выделены дополнительные 2 млрд рублей на ремонт и строительство дорог.

На повышение зарплаты работников бюджетной сферы выделят 6 млрд рублей.

Добавим, что принятый в конце прошлого года бюджет на 2022 год — более 330 млрд рублей, после его утверждения поступили дополнительные средства. Фактический объём собственных доходов превысил запланированный более чем на треть.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

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