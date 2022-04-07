Александр Усс инициировал запуск новых программ

Корректировка бюджета Красноярского края составит свыше 37 млрд рублей, об этом во время отчёта перед депутатами Закобрания края сообщил губернатор Александр Усс. По его словам, корректировка сопоставима по объёму с годовым бюджетом некоторых регионов.

— Деньги должны работать здесь и сейчас, поэтому я дал поручение правительству подготовить бюджетную корректировку. Чтобы за счёт дополнительных объёмов сохранить рабочие места, поддержать коллективы и жизненный уровень жителей, — отметил Александр Усс.

По губернаторской программе «Новый автобус» в разные территории Красноярского края закупят общественный транспорт. Первые 112 автобусов разъехались в 22 территории, в планах — заменить весь автобусный парк старше 10 лет.

Благодаря программе «Забота и защита» отремонтируют и оснастят учреждения социальной сферы, на эти цели выделят 7 млрд рублей. Закупят машины скорой помощи и социальные такси.

Программа «Чистый край» позволит закупить новую уборочную и коммунальную технику.

Всего в рамках реализации губернаторских инициатив регион приобретёт 600 единиц разного вида транспорта.

По губернаторской программе «Новый дом» возведут 11 новых многоквартирных домов в районах для работников бюджетной сферы.

Для бизнеса будут предусмотрены льготные микрокредиты.

Также будут выделены дополнительные 2 млрд рублей на ремонт и строительство дорог.

На повышение зарплаты работников бюджетной сферы выделят 6 млрд рублей.

Добавим, что принятый в конце прошлого года бюджет на 2022 год — более 330 млрд рублей, после его утверждения поступили дополнительные средства. Фактический объём собственных доходов превысил запланированный более чем на треть.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин