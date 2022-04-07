Александр Усс рассказал о развитии транспорта Красноярского края

Во время ежегодного доклада перед депутатами Заксобрания края Александр Усс рассказал о развитии транспортной отрасли.

— С 2021 года «КрасАвиа» начала эксплуатировать современные воздушные суда АТР, что позволило радикально улучшить качество обслуживания пассажиров, открыть 14 новых маршрутов и увеличить пассажиропоток в 3,5 раза, — напомнил губернатор Красноярского края Александр Усс.

В прошлом году началась реновация вертолётного парка. До 2027 года в регион поступит 10 новых вертолётов. Из них два из которых уже работают на севере региона.

— Однако значение этих по-настоящему прорывных достижений поставлено под вопрос из-за санкций, касающимися эксплуатации иностранных самолётов. Их преодоление потребует нестандартных решений, которые предстоит найти в ближайшие месяцы, — подчеркнул глава региона.

На Средне-Невском судостроительном заводе продолжается строительство круизных пассажирских теплоходов «Андрей Дубенский» и «Виктор Астафьев».

— Прошу правительство взять эту работу на особый контроль. Важно обеспечить постоянное присутствие на заводе представителя, чтобы всё было выполнено в срок и с надлежащим качеством, — поручил губернатор.

Кроме того, продолжается строительство прогулочного пассажирского судна на электротяге, на данный момент утвердили схема причалов и проект строительства современной лодочной станции.

Также Александр Усс поручил до конца строительного сезона оборудовать основные региональные трассы объектами придорожного сервиса.

Он сообщил о том, что экономическая ситуация внесёт свои коррективы в реализацию планов развития отрасли, но регион будет прилагать все усилия для выполнения взятых на себя обязательств.

Фото: © РИА Новости / Владимир Сергеев