К 2023 году в Красноярском крае заработает единая карта жителя «Енисейская Сибирь»

К 2023 году в Красноярском крае могут запустить единую карту жителя «Енисейская Сибирь».

Как рассказал глава Красноярского края Александр Усс, весь 2021 год в регионе велась работа по созданию современной инфраструктуры связи и переводу государственного управления в цифровой формат.

«Мы начали цифровую трансформацию отраслей экономики и социальной сферы, которая включает почти 70 проектов. Будет внедрена единая карта жителя „Енисейская Сибирь“, начнётся автоматизация учреждений соцобслуживания, заработают сервисы контроля школьного питания, электронный документооборот муниципальных образований и многое другое», — сказал Александр Усс.

Система объединит в себе возможности банковской, скидочной и бонусной карт, а также электронный проездной.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев