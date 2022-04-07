В Красноярске появится новый центр города

О том, что губернатор Красноярского края поручил муниципалитетам ускорить темпы строительства в крае, сообщают на сайте регионального правительства.

Для этого органам местного самоуправления необходимо ускорить утверждение генпланов. А также сроков выдачи разрешений на строительство и регистрацию введённого жилья, об этом рассказал Александр Усс во время ежегодного отчёта о результатах работы за прошедший год перед депутатами Заксобрания.

Радикальные изменения ждут и облик районов Красноярска в опорных населённых пунктах региона. Жилые массивы должны возводиться одновременно с социальными объектами и дорожной инфраструктурой.

С предстоящим 400-летием в Красноярске должен появиться новый центр города. Он может объединить районы Николаевки, мелькомбината и бывшего комбайнового завода. Также должны быть спланированы как комплексные городские пространства микрорайон Солонцы-2, территория антенного поля между микрорайонами Ветлужанка и Ботанический, бывшего военного городка и Предмостная площадь.

Продолжится программа ускоренного благоустройства территорий Красноярского края. На это выделят 2,5 миллиарда рублей. 2022 год должен стать знаковым для Шушенского и Минусинска, также продолжение масштабных работ по улучшению внешнего облика предусмотрено для Ачинска и Канска. Значительные изменения к концу строительного сезона можно будет наблюдать в Норильске. Там разработана программа радикального социально-экономического обновления до 2035 года.

Фото: © РИА Новости / Александр Паниотов