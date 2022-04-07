7 апреля
Красноярск
погода +1 °C
82.6
 
€ 90.6
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске появится новый центр города

Главная Общество
Красноярск
13:20 7 Апреля 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, губернатор, строительство
версия для печати Ico_print

О том, что губернатор Красноярского края поручил муниципалитетам ускорить темпы строительства в крае, сообщают на сайте регионального правительства.

Для этого органам местного самоуправления необходимо ускорить утверждение генпланов. А также сроков выдачи разрешений на строительство и регистрацию введённого жилья, об этом рассказал Александр Усс во время ежегодного отчёта о результатах работы за прошедший год перед депутатами Заксобрания.

Радикальные изменения ждут и облик районов Красноярска в опорных населённых пунктах региона. Жилые массивы должны возводиться одновременно с социальными объектами и дорожной инфраструктурой.

С предстоящим 400-летием в Красноярске должен появиться новый центр города. Он может объединить районы Николаевки, мелькомбината и бывшего комбайнового завода. Также должны быть спланированы как комплексные городские пространства микрорайон Солонцы-2, территория антенного поля между микрорайонами Ветлужанка и Ботанический, бывшего военного городка и Предмостная площадь.

Продолжится программа ускоренного благоустройства территорий Красноярского края. На это выделят 2,5 миллиарда рублей. 2022 год должен стать знаковым для Шушенского и Минусинска, также продолжение масштабных работ по улучшению внешнего облика предусмотрено для Ачинска и Канска. Значительные изменения к концу строительного сезона можно будет наблюдать в Норильске. Там разработана программа радикального социально-экономического обновления до 2035 года.

Фото: © РИА Новости / Александр Паниотов

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске готовится к открытию детский сад на улице 8 Марта

В Красноярске готовится к открытию детский сад на улице 8 Марта

7 Апреля 2022 г.
В детсаду будет 11 групп и ясельные тоже
Новости Красноярска: Один из будущих красноярских скверов могут назвать в честь Жириновского

Один из будущих красноярских скверов могут назвать в честь Жириновского

7 Апреля 2022 г.
Политика не стало 6 апреля
Новости Красноярска: За сутки в Красноярском крае коронавирусом заболели 184 человека

За сутки в Красноярском крае коронавирусом заболели 184 человека

7 Апреля 2022 г.
За сутки от коронавируса умерли 6 человек
Новости Красноярска: Жители красноярского Академгородка собрали 10 мешков с мусором возле уникального родника

Жители красноярского Академгородка собрали 10 мешков с мусором возле уникального родника

7 Апреля 2022 г.
Замусоривание — одна из острых проблем этой территории
Новости Красноярска: В Красноярске заработали пункты приема клещей

В Красноярске заработали пункты приема клещей

7 Апреля 2022 г.
Принимают насекомых в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
Новости Красноярска: В Томске разработали устойчивый к вирусам картофель

В Томске разработали устойчивый к вирусам картофель

7 Апреля 2022 г.
Сотрудники ТГУ выращивают его в пробирках в специальных средах
Новости компаний
04/04
Университет Решетнёва приглашает на День открытых дверей
30/03
Управляющий Красноярским отделением Сбербанка презентовал программы обучения в СФУ
29/03
Китайские шины идут на смену европейским
29/03
Как успешно выпустить дебетовую карту
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске пропала 12-летняя девочка

В Красноярске пропала 12-летняя девочка

4 Апреля 2022 г.
Ребёнок ушёл из дома 3 апреля
Новости Красноярска: В Дудинке около развлекательного заведения произошла массовая драка

В Дудинке около развлекательного заведения произошла массовая драка

4 Апреля 2022 г.
Устанавливаются участники и обстоятельства случившегося
Новости Красноярска: В Красноярском крае сбежавшая из дома 12-летняя школьница пострадала от переохлаждения

В Красноярском крае сбежавшая из дома 12-летняя школьница пострадала от переохлаждения

7 Апреля 2022 г.
Ей предстоит длительное лечение и реабилитация
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru