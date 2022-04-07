Отмена международных соревнований позволит Красноярскому краю активнее развивать спорт

О том, что средства, сэкономленные от отмены международных соревнований, будут направлены на развитие детского спорта, заявил губернатор Красноярского края Александр Усс во время ежегодного отчёта перед депутатами Заксобрания.

— В регионе отменены международные мероприятия, которые мы готовы были принять, денежные средства, сэкономленные на их проведение, я поручил направить на развитие детского спорта. Пусть будущие чемпионы больше ездят по России, привозят российские медали», — сказал Александр Усс.

В России уже отменён чемпионат мира по волейболу. Он должен был пройти в августе-сентябре этого года, в том числе и в Красноярске. Подготовка к масштабному событию позволила на базе Дворца спорта имени Ивана Ярыгина создать волейбольную площадку. Она отвечает самым высоким требованиям, включая оснащение современными LED-бортами. Приобретены сборно-разборные трибуны. Заключён контракт на поставку и монтаж современного видеокуба для трансляций, ремонт и оснащение раздевалок, приобретение силовых и кардиотренажеров. Приобретённое оборудование будет использоваться для других видов спорта.

Существует вероятность отмены проведения в Красноярске Кубка азиатских чемпионов по регби и Кубка мира по хоккею с мячом.

Решается вопрос о проведении в Красноярске турнира по хоккею с мячом с участием сборной России.

Напомним, на этот год предусмотрено проведение более 700 соревнований по 107 видам спорта, мероприятия организованы и проводятся по плану.

Кроме этого, идёт подготовка к более 160 мероприятиям межрегионального и всероссийского уровней, которые включены в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий.

В 2021 году в нашем регионе прошли порядка 800 спортивных мероприятий, к примеру, наиболее значимые: первенство мира по фристайлу и сноуборду, международный борцовский турнир «Иван Ярыгин», международные турниры по кёрлингу, фигурному катанию на коньках. Во многом их проведение стало возможным благодаря спортивному наследию Универсиады. Оно поставило Красноярск в один ряд с мировыми лидерами профессиональной спортивной инфраструктуры.

В прошлом году в Красноярском крае введены в эксплуатацию 76 спортивных объектов, среди них такие современные объекты, как ледовый дворец в Канске и физкультурно-оздоровительные комплексы в Сухобузимском и Курагино.

Фото: © РИА Новости / Сергей Черных