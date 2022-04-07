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Американская компания Intel приостановила работу в России

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Красноярск
13:55 7 Апреля 2022
россия, санкции
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Американская компания Intel объявила о приостановке своей деятельности в России. Это один из ведущих поставщиков микропроцессоров в мире. Приостановка связана с ситуацией на Украине.

«Мы приостановили все деловые операции в России. Также мы приостановили все поставки клиентам в России и Беларуси», — сказано в заявлении на сайте компании.

В Intel добавили, прорабатывают меры поддержки для 1200 сотрудников в России. 

Добавим, что свою работу на территории РФ приостановил и другой крупный поставщик микропроцессоров – компания AMD.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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