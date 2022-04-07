В России предложили продлить майские праздники с 1 по 10 мая

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил увеличить майские каникулы с 1 по 10 мая. По мнению депутата, на выходных россияне смогут провести время с близкими и запастись продуктами на осень.

«Мы видим, как дорожают все продукты. «Борщевой набор» вырос цене на 10-40%. Поэтому будет хорошо, если мы это время майских праздников посвятим тому, чтобы осенью у нас была еда», – пояснил Даванков.

Идею уже поддержали в Совете Федерации.

Напомним, что в этом году жители края будут отдыхать с 30 апреля, 1, 2, 3 мая и 7, 8, 9, 10 мая.

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов