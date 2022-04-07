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10 апреля в Красноярске пройдёт Международный форум «108 родителей»

Главная Общество
Красноярск
11:53 7 Апреля 2022
красноярск, форум, семейный
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10 апреля в Красноярске пройдёт Международный форум семейных образовательных стратегий «108 родителей». 

Площадка соберёт экспертов федерального и международного уровня. Спикеры сферы образования, психологи, врачи, бизнесмены, общественные деятели, известные родители города и края проведут круглые столы и мастер-классы, представят свой взгляд на родительство и личный опыт. А ученики 5-7 классов выступят на конференции в стиле TEDх «Семья и школа глазами детей: вызовы современности» и позволят взглянуть взрослым в мир детей. Модератор детской конференции – телевизионный журналист, продюсер Ольга Дубровская.

Спикерами форума стали главный редактор издания «Деловой квартал» Юлия Чанчикова, президент федерации парашютного спорта Красноярского края Денис Ирбеткин, заслуженная артистка Россия, пианистка Лариса Владимировна Маркосьян, скрипач, дирижёр, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Иосифович Бенюмов и другие авторитетные эксперты.

Встреча пройдёт 10 апреля в отеле Novote (ул. Карла Маркса, 123). Узнать подробную программу и купить билеты можно на сайте.



 

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