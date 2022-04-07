В Красноярске в Советском районе сотрудники 102 организаций убирали улицы

1 апреля состоялась санитарная пятница в Советском районе, более 200 сотрудников организаций, учреждений, общественников и активистов вышли на улицы района, чтобы убрать мусор и навести порядок на прилегающих территориях, сообщили на сайте администрации города Красноярска.

Сотрудники 102 организаций очистили от мусора улицы 9 Мая, Воронова, пр. Ульяновский, парка Гвардейский и аллеи героев Чернобыля.

Санитарные пятницы в районе станут традиционными с апреля по октябрь, принять участие может любой житель. Участки для уборки можно выбрать самим.