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Недропользователи стали реже нарушать требования лицензионных соглашений

Главная Общество
Красноярск
12:02 7 Апреля 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, экология
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В министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края подвели итоги проверок недропользователей за первый квартал.

Самое частое нарушение — непредставление в установленный срок отчётов по платежам за пользование недрами. А также об уплате налогов на добычу полезных ископаемых, государственной статистической отчётности по водопользованию и добыче полезных ископаемых, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

В этом году значительно сократилось количество нарушений в этой области, в прошлом году подобные правонарушения были выявлены в 145 организациях, в этом — 44.

В Минэкологии отмечают, что такие результаты достигнуты во многом благодаря профилактической работе.

За нарушения требований лицензионных соглашений недропользователям грозит штраф: на должностных лиц — до 40 тысяч рублей, на юридических — до полумиллиона рублей.

Отметим, что в Красноярском крае действуют более 600 лицензий на право добычи общераспространенных полезных ископаемых и освоение водных скважин.

Напомним, в Красноярском крае теперь есть единый реестр недропользователей. Документ предполагает обмен данных обо всех недропользователях Красноярского края. В реестре есть информация о лицензиях на пользование недрами федерального и местного значения. Единая автоматизированная система позволит оценивать геологическую обеспеченность региона минеральными ресурсами, вести учёт участков недр, предоставленных в пользование.

Фото: © РИА Новости / Павел Львов

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