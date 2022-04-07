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В Железногорске женщина думала, что украла золотой браслет

Главная Общество
Красноярск
11:45 7 Апреля 2022
общество, происшествия, железногорск, кража
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По подозрению в краже сотрудники полиции задержали женщину, выбросившую ювелирное украшение в мусорное ведро.

В Железногорске в дежурную часть обратился мужчина. Он сообщил о краже серебряного браслета, изготовленного по индивидуальному заказу. Стоимость браслета — около 7,5 тысяч рублей. Выяснилось, что несколько дней назад в гости к потерпевшему и его жене заходила бывшая соседка.

Как сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю, ранее судимая женщина призналась полицейским. Она рассказала, что зашла в гости к бывшим соседям и заметила на столике массивный браслет, она подумала, что он золотой и незаметно положила к себе в сумочку. Внимательно рассмотрев украшение у себя дома, женщина поняла, что браслет позолоченный. Расстроившись, она выбросила украшение в мусорное ведро.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье — до 5 лет лишения свободы.

Фото: © 24.мвд.рф

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