В Красноярском крае против полиомиелита привьют более тысячи детей

Вступило в силу Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №11 от 05.04.2022 «О проведении подчищающей иммунизации против полиомиелита в 2022 году». Об этом сообщил в своём Telegram-канале главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

С 11 апреля предусмотрено проведение иммунизации среди непривитых детей РФ до 6 лет и ранее непривитых и не имеющих сведений о прививках от инфекции детей до 15 лет, въехавших на территорию России из ЛНР, ДНР и Украины.

Всего планируется привить более 1 тысячи детей.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков