В Красноярском крае потушили четыре лесных пожара

За сутки сотрудники краевого Лесопожарного центра потушили 4 лесных пожара на площади 7,1 га. Пожары действовали в Шушенском, Каратузском районах и Шарыповском муниципальном округе. При тушении были задействованы 20 человек и 6 единиц спецтехники, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Предварительно, в большинстве случаев на лес огонь перешёл с земель иных категорий.

За ситуацией с лесными пожарами следят с помощью 100 видеокамер, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

Жителям края запрещено сжигать сухую траву, разводить костры на землях сельхозназначения. Владельцам земельных участков, граничащих с лесом, необходимо обеспечить пожарную безопасность. То есть нужно очистить полосу шириной не менее 10 метров от леса, либо отделить участок от леса минерализованной полосой или противопожарным барьером.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.