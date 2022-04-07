В Канске мужчину осудили за нападение с игрушечным пистолетом на продавца

25-летнего жителя Канска осудили за разбойное нападение с игрушечным пистолетом на продавца магазина.

Как рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю, в октябре наряду ППС в Северо-Западном микрорайоне сообщили, что заметили мужчину, который направился в сторону одного из магазинов, в руках у него был предмет, похожий на пистолет.

В одном из павильонов полицейские увидели молодого человека, угрожавшего продавщице предметом, они обезоружили злоумышленника.

Предмет оказался игрушечным пистолетом. Мужчина купил игрушку в день происшествия своему ребёнку. В торговой точке он решил пошутить над продавцом. Направил в сторону женщины пистолет, имитировал его перезарядку и потребовал вернуть ему 300 рублей за приобретённые им продукты. Продавщица испугалась.

В отношении ранее судимого злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ «Разбой». Уголовное дело с обвинительным заключением были направлены в суд.

Жителя Канска признали виновным. Его осудили к условному сроку лишения свободы на 1,5 года с испытательным сроком на три года. При совершении во время исполнения наказания других противоправных деяний условная может обернуться для мужчины реальным сроком.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков