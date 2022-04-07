В Минусинском районе после пожара возбудили уголовные дела

Уголовные дела возбуждены по факту пожара в Минусинском районе по ч. 1 ст. 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений» в отношении неустановленного лица. А также по ст. 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». Об этом сообщают в Telegram-канале ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Напомним, пожар произошёл 2 апреля. В СНТ «Кооператор» лесным пожаром уничтожено 20 дачных домов, распространению огня способствовала ветреная погода.

Пострадавших, к счастью не было.

Фото: © ГУ МЧС России по Красноярскому краю