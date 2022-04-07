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7 апреля в Красноярском крае ожидается ветер до 18 м/с

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Красноярск
09:42 7 Апреля 2022
в красноярском крае, красноярск, общество, таймыр, ветер
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3 апреля в центральных районах Красноярского края, на юге Таймыра и в Туруханском районе ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.

На севере региона также ожидаются сильный снег, метель, гололёд.

Сотрудники ГУ МЧС России по Красноярскому краю призывают жителей не выжигать траву, не разводить костры в ветреную погоду, не оставлять их без присмотра. А также нельзя бросать горящие спички, непотушенные окурки на землю.

При возникновении происшествий звоните по телефону 112.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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