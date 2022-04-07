В Красноярском крае сбежавшая из дома 12-летняя школьница пострадала от переохлаждения

И.о. руководителя Главного следственного управления Александр Зюбанов навестил в больнице 12-летнюю девочку. Она в марте сбежала из дома и пострадала от сильного переохлаждения.

Самовольно из дома в Рыбинском районе она ушла 16 марта. Ребёнка удалось обнаружить с привлечением кинолога и собаки на расстоянии 7 километров от места проживания. Почти сутки девочка провела на улице при минусовой температуре, она лежала в снегу без сознания, с признаками тяжёлого обморожения. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В кратчайшие часы во взаимодействии с руководством правительства Красноярского края с помощью санитарной авиации ребёнка транспортировали в краевую больницу. После обследования и стабилизации состояния её перевели для дальнейшего лечения в городское медучреждение.

По словам медиков, своевременное и квалифицированное оказание ребёнку медицинской помощи позволило сохранить девочке жизнь и полноценное здоровье, которое не вызывает опасений, но девочке ещё предстоит длительное лечение и реабилитация.

Следователи устанавливаются обстоятельства произошедшего. Кроме этого, проверяют причины, способствовавшие поступку ребёнка, условия жизни и воспитания девочки в семье.

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