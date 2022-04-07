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История возвращения бабушки из Мариуполя в Норильск

Главная Общество
Красноярск
09:00 7 Апреля 2022
общество, в россии, в красноярском крае, норильск, в мире
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Мэр Норильска Дмитрий Карасев рассказал историю возвращения Нэлли Ивановны Зениной из Мариуполя в Норильск.

Этой бабуле Ей 87 лет. Заметили пенсионерку в Мариуполе журналисты RT, когда женщина пришла за гуманитарной помощью от властей ДНР. Пенсионерка Нэлли Ивановна рассказала, что ранее 30 лет работала на комбинате в Норильске, а в заполярном городе из Красноярского края у неё живут дочь и внук. В Мариуполе она жила совсем одна, супруг умер в ноябре прошлого года. Отметим, что родственники Нэлли Ивановны тоже волновались: они не могли связаться с бабулей с марта. Не знали, где она, жива ли.

История возвращения бабушки из Мариуполя в Норильск


Власти Красноярского края и города, увидев историю в соцсетях, решили помочь семье объединиться и разыскали родственников Нэлли Ивановны. Купили билеты в Ростов, там они и встретились, а после оформили все необходимые документы и отправились в Сибирь к родным. А сегодня пенсионерка с дочкой и внуком вернулись в Норильск.

Фото: t.me/karasev_dv

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