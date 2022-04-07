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В Красноярске во время погрузки металлолома погиб прохожий

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Красноярск
09:03 7 Апреля 2022
общество, происшествия, красноярск, гибель
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Следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

22 марта в дневное время на участке по ул. Телевизорная города 34-летний сотрудник ООО «Втормет-Северный» производил работы по погрузке металлолома в кузов автомобиля «КаМАЗ». Одна металлическая конструкция сорвалась с грейферного ковша краноманипуляторной установки и упала на 24-летнего прохожего, который скончался на месте происшествия.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: krk.sledcom.ru

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