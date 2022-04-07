Красноярский бизнесмен Анатолий Быков отказался от суда присяжных

Красноярский бизнесмен и бывший политик Анатолий Быков отказался от суда присяжных. Об этом сообщили в Центральном районном суде.

Быков и его защита подали ходатайство о рассмотрении дела присяжными 24 марта, но 5 апреля подсудимый изменил своё решение и попросил о рассмотрении уголовного дела судьёй единолично. Решение по данному ходатайству судом не принято.

Напомним, что бизнесмена обвиняют в организации убийства предпринимателя​ Андрея Неколова, а также покушении на убийство Андрея Грабовского. Вместе с Быковым обвиняемым по делу проходит Александр Живица – исполнитель убийства и покушения.

Это уже второе заседание по делу. Первое состоялось в сентябре 2021. Тогда присяжные признали Быкова виновным в заказном убийстве двух коммерсантов Александра Наумова и Кирилла Войтенко в 1994 году. Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Красноярского краевого суда