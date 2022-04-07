В Красноярске запретили въезд автомобилей на рынок «Южный». Связано это с нарушением экологического законодательства. Жильцы домов на улице Шахтёров жаловались на грузовики, которые загрязняют воздух выхлопными газами.

Когда на место прибыла инспекторы минэкологии, то обнаружили на территории рынка 50 легковых машин и почти 200 большегрузов, 56 из которых работали на холостом ходу. Кроме того, в оптово-торговом комплексе располагались золошлаковая площадка, склад угля, сварочный участок и котельная.

«Эти объекты стоят на государственном учёте в реестре в минэкологии края. Вместе с тем, собственники предприятия не провели инвентаризацию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников – автомобилей», – рассказали в министерстве.

Владельцы рынка получили два месяца, чтобы провести актуализацию сведений об источниках выбросов загрязняющих веществ и поставить на учёт автомобили. Однако, в установленный срок этого сделано не было, поэтому министерство экологии обратилось в суд, который запретил въезд, остановку и стоянку транспортных средств на территории рынка «Южный».

Мера будет действовать до момента актуализации учётных сведений об объектах негативного воздействия на окружающую среду.

Фото: © Gornovosti