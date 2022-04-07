Суд признал пенсионерку из Красноярского края опекуном погибшего на Украине солдата

Суд Богучанского района Красноярского края признал пенсионерку опекуном погибшего на Украине солдата. Об этом сообщает Красноярский краевой суд.

В пресс-службе Красноярского краевого суда уточнили, что мать солдата скончалась, а отца лишили родительских прав в 2014 году. С тех пор воспитанием парня занималась бабушка. Женщина обеспечивала мальчика всем необходимым за счёт зарплаты и пенсии.

Решение не вступило в законную силу.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин установил допвыплаты членам семей военнослужащих, погибших в спецоперации на Украине в размере 5 млн рублей. Кроме того, семьи погибших военных получат компенсации в размере 7 млн 421 тыс. рублей. Раненые получат 2 млн 968 тыс. рублей, а также 3 млн рублей в качестве дополнительных выплат.

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко