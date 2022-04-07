Пожарный поезд со станции Абакан принимает участие в тушении пожара в Алтайском районе Республики Хакасия

Пожарный поезд Красноярской железной дороги со станции Абакан принимает участие в тушении пожара вблизи села Подсинего (Алтайский районе Республики Хакасия), где зафиксирован пал травы.

Состав прибыл к месту возгорания для оказания помощи подразделениям МЧС. Он привлечён для заправки водой специализированной техники спасателей.

Напомним, в поезде сформирован большой запас средств пожаротушения: более 120 тысяч литров воды и 5 тонн пенообразователя.

С начала апреля это уже второй выезд пожарного поезда КрасЖД на тушение региональных пожаров. Так, 2 апреля специализированный состав со станции Абакан принимал участие в ликвидации возгорания в поселке Зелёный Бор Минусинского района Красноярского края.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД