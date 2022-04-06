Министр транспорта Красноярского края рассказал о местах дислокации новых автобусов для региона

Напомним, что накануне губернатор края Александр Усс передал ключи от 112 комфортных автобусов, которые выйдут на региональные и муниципальные дороги.

- Красноярск - Шушенское

- Красноярск - Партизанское

- Красноярск - Тасеево

- Канск, Шарыпово, Ужур

«Это не все направления, на которых «обновится» пассажирский транспорт. Всего в списке 22 территории. 2 «ГАЗели» NEXT, 44 ПАЗа Vector, 8 ПАЗов Vector NEXT (доступная среда), 10 ЛиАЗов, 18 YUTONGов, 30 ПАЗов. Эта передача - только часть большой программы обновления «Новый автобус»», – рассказывает министр транспорта Константин Димитров.

Фото: t.me/dimitrovk