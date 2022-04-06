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Министр транспорта Красноярского края рассказал о местах дислокации новых автобусов для региона

Главная Общество
Красноярск
22:11 6 Апреля 2022
транспорт, автобусы, в красноярском крае, в красноярске
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Напомним, что накануне губернатор края Александр Усс передал ключи от 112 комфортных автобусов, которые выйдут на региональные и муниципальные дороги. 

Министр транспорта Красноярского края рассказал о местах дислокации новых автобусов для региона

- Красноярск - Шушенское
- Красноярск - Партизанское
- Красноярск - Тасеево 
- Канск, Шарыпово, Ужур

«Это не все направления, на которых «обновится» пассажирский транспорт. Всего в списке 22 территории. 2 «ГАЗели» NEXT, 44 ПАЗа Vector, 8 ПАЗов Vector NEXT (доступная среда), 10 ЛиАЗов, 18 YUTONGов, 30 ПАЗов. Эта передача - только часть большой программы обновления «Новый автобус»», – рассказывает министр транспорта Константин Димитров.

Министр транспорта Красноярского края рассказал о местах дислокации новых автобусов для региона

Фото: t.me/dimitrovk

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