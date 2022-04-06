6 апреля
Красноярск
погода +11 °C
82.6
 
€ 90.6
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Кремль объявил аккредитацию СМИ на парад на Красной площади 9 мая к 77-летию победы

Главная Общество
Красноярск
21:04 6 Апреля 2022
победа, общество, в россии, память
версия для печати Ico_print

Пресс-служба Кремля сообщает, что парад в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая на Красной площади. 

По информации РБК со ссылкой на пресс-службу, генеральная репетиция в Москве пройдет 7 мая.

Напомним, что накануне представитель Кремля и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия отпразднует День Победы в обычном формате. Отметим, что он не ответил на вопрос, про участие в параде военных ДНР и ЛНР, а также служащих Вооруженных сил РФ, которые задействованы в военной операции на Украине.

Фото: © Алексей Куденко / РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Министр транспорта Красноярского края рассказал о местах дислокации новых автобусов для региона

Министр транспорта Красноярского края рассказал о местах дислокации новых автобусов для региона

6 Апреля 2022 г.
Накануне губернатор края Александр Усс передал ключи от 112 комфортных автобусов в 22 территории
Новости Красноярска: В Красноярске достроили онкоцентр

В Красноярске достроили онкоцентр

6 Апреля 2022 г.
Михаил Рабушко сообщил 6 апреля о достройке онкологического центра
Новости Красноярска: В Москве умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский

В Москве умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский

6 Апреля 2022 г.
Политика госпитализировали с двусторонней пневмонией
Новости Красноярска: За сутки в Красноярском крае коронавирусом заболели 189 человек

За сутки в Красноярском крае коронавирусом заболели 189 человек

6 Апреля 2022 г.
Вылечили 171 человека
Новости Красноярска: В Казачинском районе до конца года построят школу

В Казачинском районе до конца года построят школу

6 Апреля 2022 г.
Заместитель председателя правительства попросил увеличить темпы строительства
Новости Красноярска: На ремонт дорог в городе Назарово выделят 200 млн рублей из краевого бюджета

На ремонт дорог в городе Назарово выделят 200 млн рублей из краевого бюджета

6 Апреля 2022 г.
Ещё 50 миллионов пойдут на благоустройство
Новости компаний
04/04
Университет Решетнёва приглашает на День открытых дверей
30/03
Управляющий Красноярским отделением Сбербанка презентовал программы обучения в СФУ
29/03
Китайские шины идут на смену европейским
29/03
Как успешно выпустить дебетовую карту
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске пропала 12-летняя девочка

В Красноярске пропала 12-летняя девочка

4 Апреля 2022 г.
Ребёнок ушёл из дома 3 апреля
Новости Красноярска: В Красноярске журналистка НГС задержана из-за постов в соцсетях

В Красноярске журналистка НГС задержана из-за постов в соцсетях

1 Апреля 2022 г.
Её оштрафовали на 30 тысяч рублей
Новости Красноярска: В Назарово у друзей стрелявшего по бару мужчины нашли наркотики и автоматы

В Назарово у друзей стрелявшего по бару мужчины нашли наркотики и автоматы

2 Апреля 2022 г.
Стрелявшего по развлекательному заведению до сих пор ищут
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru