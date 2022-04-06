Кремль объявил аккредитацию СМИ на парад на Красной площади 9 мая к 77-летию победы

Пресс-служба Кремля сообщает, что парад в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая на Красной площади.

По информации РБК со ссылкой на пресс-службу, генеральная репетиция в Москве пройдет 7 мая.

Напомним, что накануне представитель Кремля и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия отпразднует День Победы в обычном формате. Отметим, что он не ответил на вопрос, про участие в параде военных ДНР и ЛНР, а также служащих Вооруженных сил РФ, которые задействованы в военной операции на Украине.

Фото: © Алексей Куденко / РИА Новости