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В Красноярске достроили онкоцентр

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Красноярск
20:21 6 Апреля 2022
общество, минздрав, здоровье, здравоохранение
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Министр строительства Красноярского края Михаил Рабушко сообщил 6 апреля о достройке онкологического центра в Красноярске.

По словам министра, сейчас в больнице проходит процесс пусконаладки и монтажа оборудования. 

В Красноярске достроили онкоцентр

Окончание строительства больницы прокомментировал председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Заксобрания Красноярского края Илья Зайцев. 

«Это значит, что в самое ближайшее время у нас в крае появится современный палатный корпус, а мы, в обозримом будущем, сможем перейти к следующему (заключительному) этапу обновления центра», — пишет Илья Зайцев.

В Красноярске достроили онкоцентр

Фото: @mrabushko 

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