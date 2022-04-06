В Красноярске достроили онкоцентр

Министр строительства Красноярского края Михаил Рабушко сообщил 6 апреля о достройке онкологического центра в Красноярске.
По словам министра, сейчас в больнице проходит процесс пусконаладки и монтажа оборудования.
Окончание строительства больницы прокомментировал председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Заксобрания Красноярского края Илья Зайцев.
«Это значит, что в самое ближайшее время у нас в крае появится современный палатный корпус, а мы, в обозримом будущем, сможем перейти к следующему (заключительному) этапу обновления центра», — пишет Илья Зайцев.
Фото: @mrabushko