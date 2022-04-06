В Москве умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом сообщил в своём телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий. Для нас всех — это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нём всегда будет в наших сердцах», — написал Володин.

Политик попал в реанимацию 2 февраля. Его госпитализировали с двусторонней пневмонией, развившейся на фоне коронавируса. Поражение лёгких составляло 75 %. Его подключали к аппарату ИВЛ, но потом состояние Жириновского улучшилось. О его кончине сообщили во время заседания Госдумы. Депутаты почтили политика минутой молчания.

Владимир Жириновский родился в 1946 году в Алма-ате. Он имел три высших образования. Его дебют как политика состоялся на съезде «Демократического Союза» в мае 1988 года, а в 1989 году он стал одним из основателей Либерально-демократической партии, позднее переименованной в ЛДПР.

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