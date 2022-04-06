За сутки в Красноярском крае коронавирусом заболели 189 человек

За сутки от коронавируса умерли 8 человек. Всего же с начала пандемии – 10 630.

Подтверждённых диагнозов на 3 апреля — 189. За всё время пандемии в регионе выявлено 360 728 случаев заражения.

Госпитализировано за сутки – 98, вылечили 171 человека за сутки.

Напомним, жителей Красноярского края перестанут прививать вакциной «Спутник Лайт». Об этом сообщил министр здравоохранения региона Борис Немик 1 апреля.

По его словам, сейчас вакцинация от коронавируса проходит в ограниченном режиме. «Спутник Лайт», как доказали учёные, не подходит для первой прививки.

— Для ревакцинации используется первый компонент «Спутник V». Данная вакцина находится во всех поликлиниках и прививочных пунктах региона», – отметил Борис Немик.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков