На ремонт дорог в городе Назарово выделят 200 млн рублей из краевого бюджета

На ремонт дорог в городе Назарово Красноярского края дополнительно выделят 200 млн рублей. Об этом заявил глава региона Александр Усс.

По словам губернатора, город является одним из опорных городов края, поэтому в нём должны быть комфортные условия. Одна из самых насущных проблем Назарова – это недостаточное благоустройство городских улиц. На ремонт дорог из бюджета края выделят 200 млн. рублей, а на благоустройство – 50 миллионов. Деньги уже заложены в корректировке краевого бюджета.

«Мы серьезно подтянули Красноярск, базовыми точками приложения усилий в этой части являются для нас и Минусинск, который готовится теперь к юбилею, а также Канск и Ачинск. И Назарово тоже должно идти этой дорогой. С чего нужно начать решат сами горожане. Надеюсь, что первые результаты мы увидим уже этим летом», — отметил Александр Усс.

Кроме того, глава края посетил редакцию газеты «Советское Причулымье» и подразделение Северо-Кавказского завода металлоконструкций. Предприятие выпускает до 300 тонн продукции в месяц и планирует увеличить этот показатель до тысячи тонн. Александр Усс поручил Министерству промышленности региона помочь заводу интегрироваться с крупными инвесторами КИП «Енисейская Сибирь», а также расширить использование продукции предприятия в строительных проектах Красноярского края.

Фото: © Александр Черных / krskstate.ru